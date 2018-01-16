Haber: Gönül Olutürk

Ortalama 900 rakımlı ilimizde kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte kar yağışı, dün gece D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi ile Aladağlar, Kartalkaya Arkut Dağı ve yüksek kesimlerdeki yaylalarda etkili oldu. Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile havadan görüntülendi. Bu arada meteoroloji yetkilileri, bölgenin gece saatlerinden itibaren yeni bir yağışın etkisi altına gireceğini bildirdi.