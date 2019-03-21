DP lideri Uysal, Bolu’da

Haber: Aysun Beykoz

Bolu’da iki beldede belediye başkanı adayı çıkaran DP Genel başkanı adaylarına destek vermek için dün Bolu’da bir dizi etkinliğe katıldı. DP Genel Başkanı Uysal dün ilimiz Mengen ilçesi GökçesuBeldesi ile Mudurnu İlçemize bağlı Taşkesti Beldelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde halkla buluşan Uysal her iki beldede de seçim bürolarının açılışlarını gerçekleştirdi.

GÖKÇESU’DA SEVGİ SELİ

İlk ziyaretini partisinin Gökçesu Belde Belediye Başkan Adayına Vahit Aydın’a destek olmak Mengen İlçemize gerçekleştiren Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Türkiye'nin iki kutupluluğa mahkum edilmemesi adına, kendi iddia ve tezlerimizi millet önünde daha kuvvetli bir ses ve soluğa dönüştürebilmek adına mücadelemize her noktada vermeye tüm inanan arkadaşlarımızla beraber devam ediyoruz" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesine gelen Uysal, esnafı ziyaret etti. Daha sonra, partisinin seçim ofisinin açılışını gerçekleştiren Uysal, burada yaptığı konuşmada, “Türkiye'nin hem bulunduğu coğrafyada hem de bunun ötesinde önce kendi insanına huzur ve refahı temin etmek mecburiyetindedir. Bu ülkenin tüm evlatlarını eşit gören bir anlayış içerisinde Demokrat Parti olarak önümüzdeki süreçte çok daha fazlasıyla Türkiye'nin bu can alıcı gündemini dile getireceğiz. Ülkenin can yakıcı gündemini millet önünde, milletin her kürsüsünde daha gür bir sesle, geçmişimizden aldığımız güçle bugünün Türkiye'sinin bize emanet ettiği değerleri yarına taşıyabilmek adına var gücümüzle çalışacağız" ifadesini kullandı.

TAŞKESTİ ÇOŞKUSU

Gültekin Uysal, daha sonra Mudurnu ilçesinin Taşkesti beldesine geçerek, seçim ofisi açılışı gerçekleştirdi. DP Taşkesti Belde Belediye Başkan Adayı Saim Çevik ile birlikte belde esnafını dolaşan Genel başkana halk tarafından yoğun ilgi gösterildi. Ardından seçim otobüsünden vatandaşlara seslenen Uysal, yerel seçimlerin önemine işaret ederek, bu süreçte partisinin takınacağı politikaları anlattı. Uysal, “bu ülke iki partiye mahkûm değildir. Milleti kutuplaştırarak vatanımızı bu hale getirenler elbet bunun hesabını tarih önünde verecekler. 31 mart Mahalli İdareler seçimlerine az bir süre kaldı. 10 gün sonra yapılacak olan yerel seçimin önemini iyi idrak etmemiz lazım. Size dayatılan adaylara oy vermez zorunda değilsiniz. Bakın burada Saim Çevik Başkanım var. Sizin için daha önce yaptıkları ortada. İşi ehline verin Saim başkan hizmetlerine devam etsin” şeklinde konuştu.