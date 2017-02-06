Haber: Kasım ŞAHİN

ÖZEN KİMDİR

Prof. Dr. Çınar Özen, 1969 yılında Ankara'da doğdu. Çınar Özen Bolu'nun Tarakçı köyündendir.

Prof. Dr. Çınar Özen, Demokrat Parti kökenli bir aileden gelmektedir. Dedesi Demokrat Parti kurulur kurulmaz, merhum cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ın ailelerin dostluğuna binaen, Bolu'dan Ankara'ya taşınmış Parti'de çok uzun yıllar memur olarak çalışmıştır.

Prof. Dr. Çınar Özen 2009 yılında Demokrat Parti Genel İdare Kurulu'na girmiş ve Siyaset Okulu Başkanlığı yapmıştır.

Prof. Dr. Çınar Özen Genel İdare Kurulu üyesidir.

İlkokulu Bolu Sakarya İlkokulu'nda, orta ve lise eğitimini Tevfik Fikret Lisesi'nde tamamlamıştır. Ankara Üniversite Siyasi Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümünü 1991 yılında tamamlayan Özen, yüksek lisans eğitimini İsviçre'de Cenevre Üniversitesi, Avrupa Enstitüsü'nde, doktorasını Ankara Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır.

2004 yılınca doçent olan Çınar Özen, Gazi Üniversite Uluslararası İlişkiler ile İzmir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümlerinde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2009 yılında profesör olan Prof. Dr. Çınar Özen halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Uluslararası İlişkiler, Türkiye - AB ilişkileri, Uluslararası Güvenli ve Terörizm, Prof. Dr. Çınar Özen'in akademik çalışma alanlarıdır. Prof. Dr. Çınar Özen bu konuda çok sayıda makale ve 3 kitap yayımlamıştır.