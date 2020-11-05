Dr. Fatih Erbakan geliyor



Haber:Erdal Tanrıverdi

Bolu, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Düzce illerinden katılımcılara yönelik Milli Siyaset Akademisi'ne ilişkin YRP Siyasi İşler Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, "Bu yıl ilkini başlatacağımız ve siyasete zarafeti getireceğine inandığımız Milli Siyaset Akademisi, önemli bir misyonu üstlendiğinin bilincinde olarak geleceğin siyasi kadrolarını yetiştirmek adına özveriyle vazifesini ifa edecektir. Akademimiz kültürel değerlerimizi ve köklü tecrübelerimiz yeni nesiller aktararak, bilimsel teknolojik gelişmelere bağlı toplumsal sorunları tanımlayacak, halkın beklenti ve ihtiyaçlarına göre çözümler ve stratejiler belirleyecek bireyleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Milli Siyaset Akademisine 18 yaşını doldurmuş herkesi parti üyeliği aranmaksızın katılımlarını bekliyoruz" dedi.

Mudurnu İlçemize Bağlı Taşkesti Beldesinde bulunan Sarot Termal Park Tatil Köyü'nde gerçekleştirilecek olan Milli Siyaset Akademisinin son gününde YRP Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan ders vermek için Mudurnu’ya gelecek. Aldıkları derslerden program sonunda sınava tabi tutulacak olan katılımcılara 'Uluslararası Yeni Pazar Üniversitesi' onaylı, Siyaset Bilimi, Siyasal Tarih, Yeni Dünya Düzeni ve Sosyal Medyanın Etkisi adlarında 3 adet resmi sertifika ile Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan imzalı başarı belgesi verilecek.