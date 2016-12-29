Dr. Şevki Erkal’a ve İl Sağlık Müdürü Şeraceddin Çom’a nezaket ziyareti
Boluspor Kulübü nezaket ziyaretlerine devam ediyor. Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı, Yurtdışı Koordinatörü Hüseyin Kayalıoğlu ve Proje, Yatırım Sorumlusu Hakkı Öztabağ, yeni göreve başlayan Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Şevki ERKAL'a nezaket ziyaretinde bulundu.
29 Aralık 2016 Perşembe 15:32
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HABER: Aysun BEYKOZ
Ayrıca ziyaretlerine devam eden heyet yeni göreve başlayan Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Seraceddin Çom'a da nezaket ziyaretinde bulundu.
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