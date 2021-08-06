Drone ile vatandaşlar uyarıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu'daki tabiat ve milli parklarda denetim yapan jandarma ekipleri, ziyaretçileri ateş yakmamaları konusunda drone ile uyarıyor.

Bolu Valiliği tarafından tabiat ve milli parklarda ateş yakmanın yasaklanmasının ardından denetimlerini artıran jandarma ekipleri, doğal güzellikleriyle ünlü Abant, Gölcük, Yedigöller, Sünnet ve Kara Göl'de ziyaretçileri drone ile uyarıyor.

Ayrıca orman yangınlarıyla mücadele kapsamında jandarma, orman ve emniyet birimleri tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı ormanlık alanların girişlerine fotokapanlar kuruldu. Fotokapanlar ile ormana giriş-çıkış yapanlar tek tek takip ediliyor.

Abant'a gelen ziyaretçiler, vatandaşların orman yangınlarına karşı daha duyarlı olması gerektiğini, tedbirlere uyulması konusunda hassasiyet gösterilmesinin önemli olduğunu kaydetti.