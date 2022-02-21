Drone’den kaçış yok

Haber: C. Kutay Aykan

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerindeki yaya geçitlerinde drone ile uygulama gerçekleştirildi. Emniyet kemeri takmayan, yayalara yol vermeyen ve kurallara uymayan sürücüler drone ile tek tek kayıt alındı. Trafik kurallarına uymayan 4 sürücüye trafik cezası kesildi.

Yapılan uygulamada trafik ekipleri tarafından kimlik kontrolü sırasında aranması bulunan bir sürücü ise gözaltına alındı. Trafik ekipleri tarafından şahıs daha sonra Bahçelievler Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi.