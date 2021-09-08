Droneler affetmedi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Öğle saatlerinde D-100 Karayolu Filiz Makarna mevkiinde drone uzmanı ile birlikte trafik ekipleri kazaların önlenmesi ile sürücülerin kurallara uyması yönünde uygulama gerçekleştirerek, hatalı sürücülere trafik kurallarına göre cezai işlem yapıldı.

D-100 Karayolu üzerinde trafik ışıklarına yakın bir bölgede uçurulan drone, özellikle emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri tek tek tespit edip fotoğrafladı. Yapılan drone uygulamasında emniyet kemeri takmayan iki sürücüye 144 lira olmak üzere toplamda 288 lira trafik cezası yazdı.

Trafik yetkilileri, teknolojik çağa ayak uydurduklarını belirterek; “Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ilimize gönderilen droneleri denetimlerde kullanıyoruz. Havadan yapılan takiple emniyet kemeri takmayan sürücüleri ve plakalarını drone ile kayıt altına alıyor, gerekli cezaları uygulayıp, sürücülere de kurallara uymaları yönünde bilgiler veriyoruz. Drone uygulamamız her gün özelikle D-100 Karayolunda ve otobanda devam edecektir” dediler.