DSİ Bekçi alacak

Devlet Su İşleri 21 farklı bölgede taşra teşkilatlarındaki eksikliği gidermek için 50 bekçi alacak. Başvurular 25-29 Temmuz tarihleri arasında olacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde ilan edilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Bolu İŞKUR il müdürlüğü veya İŞKUR’un internet sitesi üzerinden yapabilecek.

İLANIN GENEL ŞARTLARI NELER?

Yayınlanan ilanda lise ve dengi okullardan mezun olmak, silahlı özel güvenlik sertifikasına sahip olmak, herhangi bir suç hükümlülüğü olamamak, Sağlık Bakanlığında onaylanmış olan Psikoteknik raporuna sahip olmak, çalışmasına herhangi bir sağlık engeli bulunmaması, yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, şartları aranıyor. Askerliğiyle ilişkisi olmadığını beyan eden belge sunmak yeterli olacak.

YAŞ SINIRI NEDİR?

Belirlenen yaş sınırıyla 18’den büyük, 40 yaşını dolmamış adaylar başvuru yapabilecek.

BEKÇİ ALIMI YAPACAK BÖLGE VE İLLER

Bursa 9, İzmir 1, Eskişehir 2, Konya 4, Karaman 1, Aksaray 1, Niğde 2, Bolu 1, Adana 1, Osmaniye 1, Diyarbakır 9, Yozgat 1, Antalya 1, İstanbul 6, Mardin 1, Van 2, Kahramanmaraş 1, Gaziantep 1, Trabzon 3, Giresun 1, Gümüşhane 1 şehirlerinde Bekçi alımı yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2022, 14:46