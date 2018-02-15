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15 Şubat 2018 Perşembe
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    • DSİ son sürat çalıyor

    DSİ Bolu İlindeki Taşkın Sorunlarını Kökten Çözmek ve Gerekli Önlemleri Belirlemek İçin Taşkın Tehlike Alanlarının Belirlenmesi İçin Son Sürat Çalışıyor.

    15 Şubat 2018 Perşembe 09:34
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    DSİ son sürat çalıyor

    Haber: Semih Baykal

    Bolu İli Taşkın Tehlike Alanları Belirleme Çalışmaları Proje Sunumu Toplantısı Gerçekleştirildi. DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, Bolu ilimizdeki taşkın koruma yatırımlarımızla sorunu temelden çözüyor. Bu Çerçevede;  Bolu İli Taşkın Tehlike Alanları Belirlenmesi Çalışmaları Toplantısı, Bölge Müdürü Mahmut Dündar’ın Başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcıları Fatih Fünlü, DSİ 52. (Bolu) Şube Müdürü Abdulla Özüpek, Havza Yönetimi Şube Müdürü Seher Varol, İlgili personel ve yüklenici NFB mühendislik yetkililerinin katılmaları ile 14 Şubat 2018 tarihinde Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

    “HIZ KESMEDEN DE DEVAM EDİYORUZ”

    DSİ 5. Bölge Müdürü Mahmut Dündar açılış konuşmasında; Son yıllarda yağış rejiminde meydana gelen değişiklikler nedeniyle ani ve şiddetli kısa süreli yağışlar neticesinde gerçekleşen taşkınların büyük sorun teşkil ettiğini ve hassasiyetle üzerinde durulduğunu belirterek, Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Sayın Veysel Eroğlu’nun talimatıyla Bolu İlimize, Son 15 Tamamladığımız 40 adet dere ıslahı ile toplamda, 1 İl merkezi, 5 İlçe Merkezi, 20 Köy, 1 Belde ve 5 mahalleyi taşkın zararlarından koruduk. Bu konudaki çalışmalarımıza hız kesmeden de devam ediyoruz dedi.

    “CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ KORUMA ALTINA ALMAK İÇİN SON SÜRAT ÇALIŞIYORUZ”

    Taşkının çok tehlikeli bir afet olduğunu ve önlem alınamazsa çok tehlikeli ve çok vahim sonuçları beraberinde getirebileceğinden bahseden Dündar; Bolu İl, İlçe ve Belde Merkezlerinde, İki Boyutlu Taşkın Yayılım Haritaları, Risk Alanları, Çözümleri ve Hidrolik Modellemeler Eşliğinde, DSİ olarak Bolu ilimizde taşkın risk haritalarını belirleyerek, Bolu ilimizdeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma altına almak için son sürat çalıştıklarını, bu çalışmanın sununda ortaya çıkan rapor ve sonuçlarının ilgili Belediyeler, AFAD Müdürlüğü, Valilik, İl Özel İdaresi vd. kuruluşların da istifadesine ve yapacakları ve yapmaları gereken planlamalarına ışık tutacağını ifade etti.

    2017 yılında Bolu ilimiz için desteklerini esirgemeyen,  Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na, DSİ Genel Müdürü Murat Acu’ya, hükümetimize ve emeği geçen herkese şahsım ve bölgem adına şükranlarımı sunuyorum diyen,  Bölge Müdürü Mahmut Dündar,  Bilgilendirme toplantısında ortaya konan veriler ve değerlendirmeler ışığında, yüklenici firmaya ve ilgili personellere gerekli talimatları verdi. Yapılan çalışmanın hayırlı sonuçlara vesile olmasını diledi.  

    Anahtar Kelimeler: DSİ, Bolu, İlindeki, Taşkın, Sorunlarını

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