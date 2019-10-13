Dualar Mehmetçiğimiz için

Haber: C. Kutay AYKAN

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde Fetih suresi okundu, dualar edildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelindeki bütün camilerde Fetih suresi okunacağı ve dua edileceği talimatı üzerine; ülke genelindeki tüm camilerde sure okundu, dualar edildi. Bolu’da da bu talimat doğrultusunda Sazakşeyhler Köyü halkı da sabah namazında Fetih duası okudu.

Konu hakkında şu görüşlere yer verildi; “Dernek yönetimi olarak Pazar günü sabah köyümüzde sabah namazı kılınması ve şuanda Suriye’de ülkemiz için mücadele veren Mehmetçiklerimiz için Fetih suresi okunarak dua edilmesini duadan sonra katılım sağlayanlara sıcak çorba ikramını gerçekleştirdik. Allah ordumuza zeval vermesin” dediler.