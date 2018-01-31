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31 Ocak 2018 Çarşamba
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    • Dualar Mehmetçik için

    Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Gençler Sabah Namazında Buluşuyor projesi kapsamında “Zeytindalı Harekatı” için sabah namazı programı gerçekleştirildi.

    31 Ocak 2018 Çarşamba 13:28
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    Dualar Mehmetçik için
     

    Haber: Gönül Olutürk

    Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak Gençler Sabah Namazında Buluşuyor projesi kapsamında “Zeytindalı Harekatı” için 28 Ocak 2018 tarihinde askerlerimize Fetih suresi ve dualar ile sabah namazı programımızı gerçekleştirdik.

    28 Ocak 2018 tarihinde Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak Gençler Sabah Namazında Buluşuyor projesi kapsamında “'Zeytin Dalı Operasyonu'nu gerçekleştiren Mehmetçiklerimiz için Fetih suresi ve dualar ile sabah namazı kılındı. 

    'Zeytin Dalı Operasyonu'nu gerçekleştiren Mehmetçiklerimiz için kılınan sabah namazına Vali Aydın Baruş', İl Protokolü ve Bolu halkının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Yıldırım Bayezid Camiin’de kılıan sabah namazına yaklaşık 1200 vatandaşımız katıldı. Sabah namazı sonrasında askerlerimiz için tesbihatlar, kur-an tilavetleri ve dualar edildi. Sabah namazı ile ilgili açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem “Halen devam eden harekatta şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize acil şifalar dileriz ve Askerlerimize hayırlı zaferler temenni ederiz. Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Gençlik, Hizmetleri, Spor, İl

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