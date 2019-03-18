Dualar okunurken gözyaşı döktüler

Haber: Kasım ŞAHİN

Kadı Camisinde kılınan öğle namazı sonrası yüzlerce kişi İzzet Baysal Caddesi üzerinde gıyabi cenaze namazı kıldı. Namaza katılan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ile yanında bulunan yaşlı bir amca okunan dualar esnasında gözyaşlarını tutamadılar.

Ayrıca gıyabi cenaze namazına katılan ve BAİBÜ’de öğrenim gören Özbek kız öğrencilerde dualara ellerini açarak eşlik ettiler. Bazı kız öğrencilerde, üzerinde; “HelloBrother”(Merhaba kardeşim) yazılı bir pankart taşırken, diğer kız öğrencilerde, katliamı lanetleyerek; “Bizi camide vurdular İbrahim, Hz. Ömer gibi rükuda, Hz. Osman gibi Rahlede, Hz. Ali gibi Secdede, Biz Secdede vurdular İbrahim. Dedeleri gibi kahpece” pankartıyla dikkat çektiler.