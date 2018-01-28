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28 Ocak 2018 Pazar
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    • Duayen Başkan yeniden Başkan

    3 dönemdir CHP Bolu İl Kadın Kolları Başkanlığını yürüten ve CHP’nin duayen siyasetçi kadını Zuhal Işın 4’üncü kez bu göreve tekrar getirildi.

    27 Ocak 2018 Cumartesi 23:24
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    Duayen Başkan yeniden Başkan
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    Haber: Kasım ŞAHİN

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Kadın Kongresi örgüt binasında gerçekleştirildi. Kongreye tek liste halinde katılan Zuhal Işın 4. Dönem Başkanlığa seçildi. Yıllardır CHP’ye hizmet veren, yağmur, çamur, kar kış, sıcak soğuk, gece gündüz demeden arkadaşlarıyla birlikte kapı kapı dolaşarak hem CHP’yi anlatan, üye kaydeden hem de partisine oy toplayan emekçi başkan 4’üncü kez İl Kadın Kolları Başkanlığına layık görüldü.Kongreye Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu, Mudurnu İlçe Başkanı Sami Özdemir , Seben İlçe Başkanı Veysel Atalay Belediye ve İl Genel Meclis Üyeleri, İl Başkanını temsile İl sekreteri Tevfik Koç, Belediye eski başkan adayı Mehtap Mısırlıoğlu ve parti üyeleri ile delegeler katıldı.

    CHP örgütleri yapılan İl Kadın Kolları Kongresiyle ilimizde kongre sürecini tamamladı. Tek listenin oylandığı kongrede Zuhal Işın tekrar başkanlığa seçilerek güven tazelemiş oldu. Işın kongrede yaptığı konuşmada; “Ülkemiz her geçen gün yasaklarla, baskılarla, korkuya ve karanlığa adım adım götürülmektedir.

    Çağdaş olan ne varsa yok etmek isteyen örgütlü bir karanlık Cumhuriyet devrimlerini ve kazanımlarını yok etmek istemektedir!Korkutulmuş sindirilmiş ve apolitik bir toplum yaratılmak isteniyor!Biz kadınlar tüm fedakarlıklar ile kazanılmış Mustafa Kemal Atatürk’ün  devrimlerinden, Cumhuriyetin kuruluş felsefesinden asla ödün vermeyeceğiz! Bu anlayışa sessiz kalmayacağız. Asla Korkmayacağız,sinmeyeceğiz, yılmayacağız! Oturup bekleyerek kaderimize razı olamayız!

     Biz kadınlar, emekleri, bedenleri ve yaşam biçimleri üzerinde giderek artan bu baskıya karşı direnmeye karanlığa karşı aydınlığı, savaşa karşı barışı savunmaya eşitliğin ,özgürlüğün, adaletin olduğu bir dünyanın var olduğunu haykırmaya kadın mücadelesini yükseltemeye devam edeceğiz. Gün özgürlükçü bağımsızlıktan yana herkesin dayanışma içinde omuz omuza vererek tek yürek olma günüdür. Ülkemize geleceğimize sahip çıkmak için akıllarımızı birleştirerek sevgi ve saygı ile incitmeden kırmadan elimizi taşın altına koyma günüdür.

     Biz kadınlar kadına şiddetin son bulduğu, çocuk gelinlerin olmadığı, açlık yoksulluğun olmadığı, annelerin evlat acısıyla kavrulmadığı, terörün son bulduğu, kardeşin kardeşe düşman edilmediği, kadın bedeni üzerinden siyaset yapılmadığı bir dünya için mücadele edeceğiz.  Daha çok çalışacağız, yüreklerimiz sevgi dolu olarak emek vereceğiz.Umudu inancı birlikte büyüteceğiz, birbirimize sevgi ile yaklaşacağız el ele verip başaracağız. Emeğimiz var ise sözümüz de olacak diyeceğiz her alanda var olacağız. Kırgınlıklarımızı unutup bir olacağız, birlikte güçlüyüz üstesinden gelemeyeceğimiz bir engel yoktur.

     Çıkacağımız bu zorlu mücadelede ben sizlere güveniyorum, inanıyorum.

    Büyük Usta Nazım Hikmet’in dediği gibi...

    Yok öyle umutları yitirip,

    Karanlıklara savrulmak...

    Unutma, aynı gökyüzü altında,

    Bir direniştir yaşamak.

     Tüm inancım umudum, cesaretimle üyesi olmaktan onur duyduğum partimin bir neferi olarak yoldaşlığa siz sevgili kardeşlerim ile birlikte mücadeleye devam etmek istiyorum sevgi ve saygılarımla...

     Zuhal Işın’ın yeni yönetimi şu isimlerden oluştu;

    Başkan: Zuhal Işın

    Eda Arslan

    Fatma Atalay

    Hülya Berberoğlu

    Neriman Demir

    Gönül İncebey

    Mualla Özbey

    Ayşe Luize Özcan

    Serpil Sözen

    Serap Taşkın

    Nefiye Turan

    KURULTAY DELEĞELERİ

    Zuhal Işın, Güldane Şahin ve Kamuran Esen

     

    Anahtar Kelimeler: 3, Dönemdir, CHP, Bolu, İl

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