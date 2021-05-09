Duayen gazeteciden Ümit’e tepki

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediyesi tarafından ‘tam kapanma’ olarak nitelendirilen dönemde evde bulunan vatandaşlara moral vermek ve yerel sanatçılara destek olmak amacıyla başlatılan, mahalle mahalle gezen mobil konser etkinliği Bolu Valiliği tarafından ‘izinsiz olduğu’ gerekçesiyle bir akşam otobüsün önü kesilerek sona erdirildi. Olayın gerek yerel gerek ulusal basına yansımasının ardından duayen gazeteci, Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç da konuya kayıtsız kalmadı. Ünlü gazetesi Hıncal Uluç, ‘Teşekkürler, Kültür ve Turizm Bakanım!..’ başlıklı yazısının bir bölümünde olayı alıntılayarak Bolu Valisi Ahmet Ümit’e tepki gösterirken Belediye Başkanı Tanju Özcan’a ise destek verdi.

“YAZIKLAR OLSUN”

Yazısının ilgili kısmında mobil konser etkinliğinin nasıl sonlandırıldığını anımsatan Hıncal Uluç, konuya ilişkin olarak şu yorumlarda bulundu: “Bolu Belediyesi tarafından tam kapanma sürecinde evde kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla düzenlenen mobil konser etkinliği kapsamında müzik yayını yaparak kenti dolaşan otobüs, valilik kararıyla polis tarafından durduruldu. Etkinlik kapsamında belediyeye ait otobüste bulunan ses sistemiyle yerel sanatçılar tarafından söylenen şarkılarla kentin mahalleleri gezilerek müzik yayını yapılıyordu. Ancak etkinlik, 'valilikten izin alınmadığı' gerekçesiyle sonlandırıldı.

Buyurun!. Bu mudur, ‘İktidar, muhalefet’ zıtlaşmasını, yerel/genel yönetim çekişmesine döndürmek ve birinin yaptığı ‘İyi iş’i öbürünün müdahalesiyle durdurmak..

Bolu Valisi'ni kutlarım. Mekteb-i Mülkiye'de ‘İl İdaresi’ dersinde bize tam da bunu öğretmiş, ‘Atanmış kişiler olarak, seçilmişlere sakın göz açtırmayın’ demişlerdi, zaten.

Yazıklar olsun… O Vali ‘Bravo belediyemiz. Vilayetimiz emrinde boş duran şu kadar servis otobüsü ve ses imkânları var. Onları da size tahsis ediyorum’ deseydi, Vali olurdu asıl!."