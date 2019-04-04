Dudak uçuklatan icatlar

Bolu Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen fuarda, 110 öğrencinin danışman öğretmenleri eşliğinde hazırladığı 22 proje sergilendi. Teknoloji, tarım, tarih ve bilimsel alanda birbirinden ilginç projelerin yer aldığı fuarda en çok ilgiyi, üzerinde bulunan sensörler sayesinde yönünü kendisi seçen ve herhangi cisme çarpmayan araç, yolda ilerlerken aynı zamanda elektrik üretebilen elektrikli otomobil ve içinde hareket edenlerin ortaya çıkardığı basıncı elektrik enerjisine çeviren bina projeleri çekti.

Kendisi ilerleyen araç projesini hazırlayan 12. sınıf öğrencisi Bedirhan Tunç, amacının günlük hayatta meydana gelen trafik kazalarını önlemek olduğunu ifade ederek, "Hazırladığım aracın otomatik pilot özeliği var. Sürücülerin otomatik pilota aldığı araçlar sensörlerle karşısındaki arabanın engelini algılıyor. Bu engeli bir şekilde aşarak kendi yolunu izliyor. Bu sayede hayatımızdaki kaza riskini azaltıyor." dedi.

10. sınıf öğrencisi Enes Çelik ise danışman öğretmenlerin desteğiyle kendi kendine elektrik üretebilen bir otomobil prototipi yaptığını belirterek, "Bu araç, güneş enerjisi ve motorlar sayesinde enerji elde ediyor. Bu elde edilen elektrik aracın kullandığından fazla olduğu zaman fazla enerji şarj ediliyor." ifadelerini kullandı.

Fuarda en dikkat çeken proje olan içinde hareket edenlerin ortaya çıkardığı basıncı elektrik enerjisine çeviren bina projesini anlatan 10. sınıf öğrencisi Kubilay Kop ise devlet ve kamu binalarıyla evlerdeki zeminlere bu sistemin döşenebileceğini belirterek, "Bina içlerinde hareket eden kişiler olduğu durumlarda elektrik enerjisi üretilebiliyor. Bu sistem, sürekli hareketlilik olan kamu binaları, öğrenci yurtları gibi yerlerle alışveriş merkezlerinde kullanılabilir. Bu sayede elektrik üretilerek devlet hazinesine de katkı sağlanmış olur." şeklinde konuştu.