Haber: Semih Baykal
25 Kasım Cumartesi günü saat 15.30’da Elazığ Atatürk stadında oynanacak Elazığspor – Boluspor maçını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göreElazığspr – Boluspor maçını Süleyman Abay yönetecek. Abay’ın yardımcılığını ise Oğuz Kağan Çalışılır ve Mehmet Ali Akkor yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olduğu açıklandı. TFF 1.Ligin 13.haftasında maçlarda düdük çalak hakemler şu şekilde;
25 Kasım Cumartesi
13.00: İstanbulspor A.Ş – Samsunspor: Çağatay Şahan
13.00: Adanaspor – Gaziantepspor: Bülent Birincioğlu
15.30: Akın Çorap Giresunspor – MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
15.30: Elazığspor – Boluspor: Süleyman Abay
26 Kasım Pazar
13.00: Ümraniyespor – Altınordu: Özgüç Türkalp
15.30: Eskişehirspor – Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
18.00: Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü – BŞB Erzurumspor: Tugay Kaan Numanoğlu
18.00: Denizlispor – BalıkesirsporBaltok: Zorbay Küçük
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