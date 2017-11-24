Haber: Semih Baykal

25 Kasım Cumartesi günü saat 15.30’da Elazığ Atatürk stadında oynanacak Elazığspor – Boluspor maçını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göreElazığspr – Boluspor maçını Süleyman Abay yönetecek. Abay’ın yardımcılığını ise Oğuz Kağan Çalışılır ve Mehmet Ali Akkor yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olduğu açıklandı. TFF 1.Ligin 13.haftasında maçlarda düdük çalak hakemler şu şekilde;

25 Kasım Cumartesi

13.00: İstanbulspor A.Ş – Samsunspor: Çağatay Şahan

13.00: Adanaspor – Gaziantepspor: Bülent Birincioğlu

15.30: Akın Çorap Giresunspor – MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

15.30: Elazığspor – Boluspor: Süleyman Abay

26 Kasım Pazar

13.00: Ümraniyespor – Altınordu: Özgüç Türkalp

15.30: Eskişehirspor – Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

18.00: Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü – BŞB Erzurumspor: Tugay Kaan Numanoğlu

27 Kasım Pazartesi

18.00: Denizlispor – BalıkesirsporBaltok: Zorbay Küçük