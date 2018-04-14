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14 Nisan 2018 Cumartesi
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    • Düdüklü tencere bomba gibi patladı

    Evinin mutfağında yemek pişiren talihsiz kadının başına öyle bir kaza geldi ki duyanlar şaşkına döndü. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan kadının yüzünde ve boynunda 2. derece yanıklar oluştu.

    14 Nisan 2018 Cumartesi 22:40
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    Düdüklü tencere bomba gibi patladı

    Haber: Kasım Şahin

    Evde yemek pişirdiği sırada ocakta bulunan düdüklü tencerenin kapağı büyük bir gürültüyle patlaması sonucu ağır şekilde yaralanan Nezaket Arslan (57)’ın yüzünde, boynunda ve başında ileri derecede yanıklar oluştu. Olayın hemen ardından çağırılan 112 acil servis ambulansı ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Arslan, İzzet Baysal Bolu Devlet Hastanesi Merkez Ünitesi Yanık Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Nezaket Arslan’ın patlayan düdüklü tencerenin içinden etrafa yayılan yemek suları sebebiyle yandığı ve oluşan yanıkların 2. derece önemli yanıklar olduğu belirtildi.

    Ev hanımı olan Nezaket Arslan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı fakat uzun süren bir yanık tedavisi görmesi gerektiği öğrenildi.

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