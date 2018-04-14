Haber: Kasım Şahin

Evde yemek pişirdiği sırada ocakta bulunan düdüklü tencerenin kapağı büyük bir gürültüyle patlaması sonucu ağır şekilde yaralanan Nezaket Arslan (57)’ın yüzünde, boynunda ve başında ileri derecede yanıklar oluştu. Olayın hemen ardından çağırılan 112 acil servis ambulansı ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Arslan, İzzet Baysal Bolu Devlet Hastanesi Merkez Ünitesi Yanık Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Nezaket Arslan’ın patlayan düdüklü tencerenin içinden etrafa yayılan yemek suları sebebiyle yandığı ve oluşan yanıkların 2. derece önemli yanıklar olduğu belirtildi.

Ev hanımı olan Nezaket Arslan’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı fakat uzun süren bir yanık tedavisi görmesi gerektiği öğrenildi.