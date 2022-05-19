Düello daveti yanıtsız kaldı!

Haber: Erdal Tanrıverdi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 103.yılında Bolu Anıtpark’ta törenle gerçekleştirildi. Tören alanında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tek tek öğrencileri gezerek, bayramlarını kutladı. Eskrim spor dalında ilimizi temsil eden takımın yanına giden Başkan Özcan, öğrencilerin elinden eskrim kılıcını alarak, Bolu AK Parti İl Başkanı Suat Güner’e “vereyim mi sana da bir tane?” diyerek esprili bir dille düelloya davet etti. Başkan Özcan’ın düello davetini nazik bir şekilde reddeden Başkan Suat Güner, “Bize yakışı kalmaz öyle büyüklerimize karşı kılıç kaldırmayız” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı Tanju Özcan, Suat Güner’den önce AK Partili başka bir isimi de düelloya davet etmişti. Bolu AK Parti Milletvekili Arzu Aydın’ın danışmanı Ahmet Karaarslan’ı Belediye Meclisinde yaptığı konuşmada “saat 11.00’de Belediye önüne gel, oğlum Ahmet seni bulurum” diyen Özcan’ın çağrısı karşılık bulmamıştı.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2022, 14:38