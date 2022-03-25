Düello davetini kabul etti

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye'de Suriyeli sığınmacılar konusu gündemdeki yerini koruyor. Sürekli tartışılan sığınmacılar konusu her gündeme geldiğinde ise konuyu Türkiye’nin tartışmasına açan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dillere pelesenk oluyor. AKP'nin Hatay milletvekili Hüseyin Yaman FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Hüseyin Yaman Hatay’da yaşayan 17 bin Suriyeliye vatandaşlık verildiğini söyledi. Hüseyin Yaman Hatay'daki Suriyeli nüfusuna ilişkin yorumları ırkçılık olarak değerlendirdi ve bir programda tartışma önerdi. AK Partili Hüseyin Yayman'ın düello teklifine Özcan’dan yanıt gecikmedi.

Özcan, Yayman’ın teklifine, “Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan olarak bu konuyu ilk ben gündeme getirmiştim. Sayın İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde, açık oturumda sığınmacı sorununu enine boyuna tartışmaya hazırım. Hodri meydan, ben hazırım" dedi.

Konu hakkında bir açıklamada Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan geldi. Özdağ, "Hüseyin Yayman ben Türkiye’de 8 milyonu aşan sığınmacı ve kaçak meselesini sizinle tartışmaya hazırım. Artık kaçmak yok. Partim izin vermedi yok. İsmail bey yönetsin. Türk halkı izlesin. Bu arada Süleyman da gelebilir Programa" açıklamasını yaptı.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2022, 13:35