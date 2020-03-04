Düğünde sahte para taktı, cezayı aldı

Haber: C Kutay Aykan

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde piyasaya sahte para sürmek suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Osman Çölkuşu’nun yaptığı savunma şaşkınlık yarattı. Piyasaya sahte para sürmek amacında olmadığını belirten sanık; “Adana’da bir arkadaşımın kızının düğününe katıldım. Buralarda bir adet vardır. Gelin ve damada, davulculara para takmak ve davete katılanların üzerine para atmaktır. Bende sigara içmek için salon dışına çıktığımda bir kişinin sahte para sattığını gördüm ve 125 TL karşılığında bir tomar 50’lilk para aldım. Bunların bir kısmını gelin ve damat ile davulculara taktım. Biri kısmını d davete katılan davetlilerin üstüne attım. Tek amacım düğün sahibine mahcup olmamaktı. Sonra İstanbul’a otobüsle dönerken, polis denetimine takıldım. Üst aramamda 28 adet sahte 50’lilk le yakalandım. Kesinlikle suç işlemek istemedim” dedi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, piyasaya sahte para vermek suçundan yargılanan Çölkuşu’u 2 yıl 1 ay hapis cezasına ve 500 TL’de adli para cezasına çarptırdı.