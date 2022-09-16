Düğünde takılan takılar kime ait olmalı?

Haber: Süleyman Kurt

Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasında, takı anlaşmazlığı yaşanmıştı.

ŞU ANKİ DEĞERİ 808 BİN TL

Davacı kadın, düğününde takılan ve toplam değeri 808 bin 703 lira olan 6 tam, 3 yarım, 200 çeyrek altının yanı sıra her biri 20 gram olan 19 adet 22 ayar bileziği ve 14 ayar 13 gram altın bileziği boşanırken iade edilmesini veya değerinin tahsilini istedi.

ÖRF VE ÂDETE GÖRE ERKEĞE AİT

Boşanma davasında davacı kadının talebine karşı, düğünde takılan takıların örf ve adetlere göre erkeğe ait olduğunu savunan davalı erkek, Aile Mahkemesi’nin düğünlerde takılan takıların kime takıldıysa ona ait olacağına ilişkin kararıyla rahat bir nefes almıştı.

KARAR BOZULDU

Gelenekler ve taraflara takılan takıları gösterir bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne hükmeden Aile Mahkemesi’nin kararını davacı kadının temyize gitmesiyle bozan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, genel kurulun oy çokluğuyla “yaygın örf ve âdet ile ülke gerçeklerine göre, kural olarak düğün sırasında takılan ziynet eşyası ve paralar kim tarafından ve hangi eşe takılırsa takılsın aksine bir anlaşma ya da örf ve âdet kuralı olmadığı takdirde kadına bağışlanmıştır” kararını verdi.

BOLULU VATANDAŞLAR NE DÜŞÜNÜYOR?

Gündem TV olarak yaptığımız sokak röportajında Bolulu vatandaşların karar hakkındaki genel düşüncesi, takıların ortak mülk sayılması gerektiği yönünde. Takıların erkeğe ait olması gerektiğini dile getiren bir vatandaş, “Komple geline ait olmaz. Bence yanlış. Bence damada ait olur. Mesela bizde öyle. Ben Doğuluyum. Doğuda hep öyle oluyor. Genelde damada ait oluyor. Kına geline aittir, geri kalan damada aittir bence” ifadelerini kullandı.

DÖVÜŞ, KAVGA VE CİNAYET ÇIKARIYORLAR

Düğünde takılan takıların sadece bir tarafa ait olmadığını, her iki tarafın da hak sahibi olduğu düşüncesinde olan bir vatandaş, “Üçüncü ayda düğün yaptım. Olduğu gibi oğlana ve geline verdim. Gelin oğlan ne fark eder ki? Gelin tarafı diyor bizim, damat tarafı diyor bizim. Bir de dövüş, kavga ve cinayet çıkarıyorlar” dedi.

GELİNE KALSIN, DAMAT YOLUNU BULUR

Takıların ortak kullanılması gerektiği düşüncesini dile getiren bir vatandaş, “Gelin damadı seviyorsa sıkıntı yok. Sonuçta yine ikisinin oluyor. Ayrılık yaşanacaksa baştan ayrılınsın, geline kalsın. Damat yolunu bulur. Sonra devam ederlerse daha fazla sıkıntı olur.

KADINLAR DAHA GÜZEL KORUYOR

Takıların kadınlara verilmesi gerektiğini düşünen bir diğer vatandaş, “Bize takılan gelinde duruyor. Ne yapıyoruz? Bir araba bile alamıyoruz. Ancak gelinde olması daha doğru. Kadınlar daha güzel koruyor” ifadelerini kullandı.