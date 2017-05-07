HABER: FARUK ÇİDEM

Edinilen bilgiye göre, Siirt’den düğünden dönen ve İstanbul’a giden Tahir Adıgüzel idaresindeki 34 GH 616 plakalı otomobil TEM otoyolu Çaydurt Mevkii’nde 54 RB 889 plakalı Osman Uzun yönetimindeki tıra arkadan çaptı. Çaprmanın etkisiyle tırın altına giren otomobilde bulunan Hayrettin Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Tahir Adıgüzel, Alaattin Adıgüzel, Naciye Adıgüzel, Ömer Adıgüzel, Elanur Adıgüzel ve ismi öğrenilemeyen bir bebek kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar olay yerie gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Adıgüzel ailesiyle birlikte düğünden dönen başka bir araçta bulunan akrabaları kaza yerine geldiklerinde gördükleri karşısında sinir krizleri geçirdiler. Yol kenarında dakikalarca ağlayan ve sinir krizi geçiren vatandaşlardan bazıları baygınlık geçirdi.