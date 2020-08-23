Düğünler tek tek izlendi

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Valisi Ahmet Ümit Hıfzıssıhha Meclisi’nin 18 Temmuz’da aldığı tedbirler kapsamında yapılan denetimlerle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Vali Ümit, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 18 Temmuz’da alınan kararları hatırlatarak, Kent genelinde Cuma günü gerçekleştirilen 17 düğün töreninin, Toplu Etkinlik Daimi Takip Timleri tarafından başından sonuna kadar izlendiğini vurguladı. Vali Ümit, salgınla mücadele çalışmaları kapsamında denetimlerin devam ettiğini kaydetti ve evlenen çiftlere saadetler dilediğini ifade etti.