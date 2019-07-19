Dükkanlar ihale ile satılacak

Haber: BMA

İlimiz Göynük ilçesinde Temmuz ayı başında Göynük Belediyesi tarafından Sanayi Sitesinde duyulan ihtiyaç doğrultusunda 8 dükkandan oluşan ek blok inşaatının temeli atılmıştı. Ek blok inşaatı hızla devam ederken Göynük Belediyesi’nden yapılan duyuru ile dükkanların ihale ile satılacağı açıklandı.

İHALE 31 TEMMUZ’DA

Göynük Belediyesi’nden yapılan duyuruda, “Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Yenice Mahallesi Endife Caddesi Sanayi Sitesi içerisinde yapılacak olan 8 adet dükkândan oluşan ek blokta bulunan dükkânlar kat irtifaklı tapu üzerinden 31 Temmuz Çarşamba günü 14.30 – 15.05 saatleri arasında Belediyemizde yapılacak ihale ile satılacaktır. İhale ile ilgili şartname ekte olup detaylı bilgi belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden öğrenilebilir” ifadelerine yer verildi.