Dükkanların ihale tarihi belli oldu

Haber: BMA

Başlangıç tarihi bilinmeyen, geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan, Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı 20-21-22 Eylül 1. Panayır, 4-5-6 Ekim 2.Panayır olmak üzere 3+3 gün süreyle yapılacak. 5 Eylül 2019 Perşembe günü saat 13.50’de lokantalar, saat 14.30’da Kahvehaneler, saat 14.40’da pastaneler, saat15.00’de WC’ler ve saat:15.30’da köfterciler; Encümen huzurunda Gerede Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak ihale ile kiraya verilecek.

Gerede Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İhaleye katılmak isteyenlerin geçici teminatlarını ihale saatinden önce yatırarak dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Kiralamaktan vazgeçenlerin geçici teminatları Belediyeye gelir kaydedilir. Kiralanan Köfterci, Kahvehane, Pastane, WC, Lokanta dükkânları amacı dışında faaliyette bulunamaz. İhale şartnamesi mesai saatleri içersinde Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir” denildi.