Haber: C. Kutay AYKAN

Dün akşam Türkiye geneli 81 ilde yapılan eş zamanlı DUMAN-8 operasyonu ile alakalı olarak Bolu İl Merkezinde tütün mamulleri satışı yapan 5 iş yerine KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 10.00 da yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde iki iş yerinde toplamda 2540 adet içi Tütün doldurulmuş Makaron ve 11 kilo 800 gram Kaçak Nargile Tütünü ele geçirildi.

Yurda kaçak yollarla sokulan ve kanunsuz yollardan satışı yapılan sigara tütünü, makaron ve nargile tütünlerine el konulurken, bu işi yapanlar hakkında da yasal işlemler başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2019, 12:25