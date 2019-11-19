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Duman-8 Operasyonu

​​​​​​​Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan Duman-8 operasyonunda ilimizde bir uygulama gerçekleştirdi.

Duman-8 Operasyonu

Haber: C. Kutay AYKAN

Dün akşam Türkiye geneli 81 ilde yapılan eş zamanlı DUMAN-8 operasyonu ile alakalı olarak Bolu İl Merkezinde  tütün mamulleri satışı yapan 5 iş yerine KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 10.00 da yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde  iki iş yerinde  toplamda 2540 adet içi Tütün doldurulmuş Makaron ve 11 kilo 800 gram Kaçak Nargile Tütünü ele geçirildi.

Yurda kaçak yollarla sokulan ve kanunsuz yollardan satışı yapılan sigara tütünü, makaron ve nargile tütünlerine el konulurken, bu işi yapanlar hakkında da yasal işlemler başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2019, 12:25
Esra Perçin

Esra Perçin

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