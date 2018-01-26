Haber: Semih Baykal

İlimiz Sağlık Mahallesi Zekai Konrapa Bulvarı’nda bulunan 3 katlı apartmanın odunluk olarak kullanılan giriş katındaki bir dairede sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden dumanlar çıktığını görenler durumu hemen itfaiye ekipleri haber verildi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Dairede çıkan yangından dolayı dumandan Kadriye Gökdere, Sıla Demir ve Fikriye Kuru zehirlendi. Duman etkilenenler olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nin Köroğlu ile Kadın Doğum ve Çocuk ünitelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Dumandan etkilenen apartman sakinlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

