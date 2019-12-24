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Duman’dan lodos uyarısı

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, etkili olan lodosla birlikte karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Duman’dan lodos uyarısı

Haber: Ceylan Beykoz

Her yıl bilgisizlik ve ihmal nedeniyle soba, şofben, kombi ve bu cihazların bacalarından kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmeleri nedeniyle birçok kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, "Karbonmonoksit zehirlenmesinde ilk belirtiler olarak baş ağrısı, yorgunluk hissi ve mide bulantısı gibi bulgular meydana gelmekte." diye konuştu.

Duman, yakılan kömürlü sobalarda dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda da bilgi vererek, şunları kaydetti: "Soba aşırı doldurulmamalı. Soba tutuşturulurken yakıtın üsten yanması sağlanmalı. Sönmekte olan sobaya tutuşması güç yakıtların asla konulmaması gerek. Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalı. Özellikle lodoslu havalarda ölüm olayları artmakta. Bacalar standartlara uygun değilse lodoslu havalarda soba yakılmamalı. Sobanın bulunduğu yer sürekli olarak havalandırılmalı."

Esra Perçin

Esra Perçin

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