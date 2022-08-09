Dumanları fark eden sürücü tırını yanmaktan kurtardı!

Haber: Uğur Balaban

Yangın, öğle saatlerinde Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde meydana geldi. D-100 kara yolunda seyreden M.E.D. idaresindeki 73 DH 668 dorse plakalı tırın lastikleri, Anadolu Otoyolu Yeniçağa gişeleri girişinde yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracını emniyet şeridinde durdurarak lastiklerin durumunu kontrol etti. Yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale eden sürücü tırı yanmaktan kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri de soğutma çalışması yaptı.