Dün gece -12 dereceyi gördük

Haber: Erdal Tanrıverdi

İl merkezinin ardından -10 derecenin altında bir sıcaklık ölçülen Dörtdivan ilçemizde en soğuk geçelerden birisini yaşadı. Mudurnu ilçesinde hava sıcaklığının gece eksi 7 dereceye kadar düşmesinin ardından küçük derelerdeki sular buz tuttu. Mudurnu Karakoyuş mevkilinde ormanlık alandan akan küçük çaplı dere yatağı gece hava sıcaklığının eksi 7 dereceye kadar düşmesinin ardından dondu. İlçe merkezinde de hava sıcaklığı gece eksi 4 dereceye kadar düştü. Araçların camları buzla kaplandı. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar araçlarını temizledikten sonra yola yıktı.

İŞTE DÜN GECE ÖLÇÜLEN SICAKLIKLAR;