Dün gece -12 dereceyi gördük

İlimiz dün gece Ardahan’dan sonra yurt genelinde en soğuk ikinci il oldu. İlimizde dün gece ölçülen en düşük sıcaklık ise Bolu merkez Batı Karadeniz Orman Araştırma Müdürlüğü bahçesinde ölçülen -12,5 dereceydi.

Dün gece -12 dereceyi gördük

Haber: Erdal Tanrıverdi

İl merkezinin ardından -10 derecenin altında bir sıcaklık ölçülen Dörtdivan ilçemizde en soğuk geçelerden birisini yaşadı. Mudurnu ilçesinde hava sıcaklığının gece eksi 7 dereceye kadar düşmesinin ardından küçük derelerdeki sular buz tuttu. Mudurnu Karakoyuş mevkilinde ormanlık alandan akan küçük çaplı dere yatağı gece hava sıcaklığının eksi 7 dereceye kadar düşmesinin ardından dondu. İlçe merkezinde de hava sıcaklığı gece eksi 4 dereceye kadar düştü.  Araçların camları buzla kaplandı. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar araçlarını temizledikten sonra yola yıktı.

İŞTE DÜN GECE ÖLÇÜLEN SICAKLIKLAR;

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