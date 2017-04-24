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24 Nisan 2017 Pazartesi
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    • Dün gece, Bolu rekor kırdı

    Kış mevsiminde Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında en düşük sıcaklık ölçümü listesinde hep ilk ona giren ilimiz bu kez Nisan ayında en düşük sıcaklık rekorunu kırdı. Dün gece Bolu yurt genelinde en soğuk il oldu.

    24 Nisan 2017 Pazartesi 09:52
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    Dün gece, Bolu rekor kırdı

    Haber; Aysun Beykoz

    Yurt genelinde dün gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 7,3 dereceyle Bolu Kartalkaya Kayak Merkezinde ölçüldü. Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Abant Tabiat Parkında ise dün gün içinde hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere en düşük 5,5, en yüksek 3 derece olarak kaydedildi. Türkiye'nin dün gece en soğuk yeri de bu ölçümlere göre Kartalkaya Kayak Merkezi oldu. Burasını sıfırın altında olmak üzere 7 dereceyle Bursa Uludağ, 6,8 dereceyle Kütahya Gediz ve eksi 6,6 dereceyle Düzce Gölyaka izledi. Listenin beşinci sırasında ise ilimizin dünyaca ünlü tabiat cenneti Abant Gölü yer aldı. Dün yurt genelinde en düşük hava sıcaklıkları listesinin ilk beş sırasına ilimizde iki ölçüm istasyonundan elde edilen ölçümler yerleşti. Dün ayrıca tüm ilçelerimizde ve il genelindeki ölçüm istasyonlarında kayıt altına alınan ölçüm rakamları 1 derecenin altında gerçekleşti.

    Öte yandan ilimiz genelinde ölçülen en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle gerçekleşti;



    Anahtar Kelimeler: Kış, Mevsiminde, Kasım, Aralık, Ocak

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