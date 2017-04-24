Haber; Aysun Beykoz

Yurt genelinde dün gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 7,3 dereceyle Bolu Kartalkaya Kayak Merkezinde ölçüldü. Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Abant Tabiat Parkında ise dün gün içinde hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere en düşük 5,5, en yüksek 3 derece olarak kaydedildi. Türkiye'nin dün gece en soğuk yeri de bu ölçümlere göre Kartalkaya Kayak Merkezi oldu. Burasını sıfırın altında olmak üzere 7 dereceyle Bursa Uludağ, 6,8 dereceyle Kütahya Gediz ve eksi 6,6 dereceyle Düzce Gölyaka izledi. Listenin beşinci sırasında ise ilimizin dünyaca ünlü tabiat cenneti Abant Gölü yer aldı. Dün yurt genelinde en düşük hava sıcaklıkları listesinin ilk beş sırasına ilimizde iki ölçüm istasyonundan elde edilen ölçümler yerleşti. Dün ayrıca tüm ilçelerimizde ve il genelindeki ölçüm istasyonlarında kayıt altına alınan ölçüm rakamları 1 derecenin altında gerçekleşti.

Öte yandan ilimiz genelinde ölçülen en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle gerçekleşti;







