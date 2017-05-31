Özel Haber: Aysun Beykoz

Bolu’da, trafiğe kapalı olan İzzet Baysal Caddesi’nde yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ederken geçtiğimiz günlerde talihsiz bir kaza yaşandı. Yolda yürürken genç bir kadının ayağına demir çubuk saplandı. Acılar içinde yerde kalan kadın hastaneye kaldırılırken vatandaşlar demirlerin tehlike saçtığını ifade etmişti.

Yaşanan talihsiz kazanın ardından Bolu Belediyesi, kazanın tekrarlanmaması adına kolları sıvadı. Sabah saatlerinden itibaren yürütülen çalışmada yollarda bulunan demirler makasla kesilerek kaldırıldı.