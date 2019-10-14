Dünya Artrit Gününde stant açtılar

Haber: Ceylan Beykoz

12 Ekim Dünya Artrit Günü kapsamında, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite polikliniğinde özellikle ankilozan spondilit hastalığı ve bel ağrıları ile ilgili toplum farkındalığını arttırmaya yönelik stant açıldı. Fizyoterapist İsmail Polat eşliğinde açılan stantta bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve ziyaretçilere bel ağrısı, ankilozan spondilit, artrit hakkında bilgi verildi. Stantta ayrıca sağlığı geliştirme, sürdürme ve koruma üzerine de ziyaretçilere tavsiyelerde bulunuldu.

ARTRİT NEDİR?

Vücut tarafından üretilen, eklemlerde meydana gelen iltihabik bir durumdur. Ayak bileği, diz, el bileği vb. eklemlerin iltihaplanması ile birlikte şişme, sertleşmeye yol açan hastalıklar ve eklemlerde ağrı gibi durumlara neden olabilir.