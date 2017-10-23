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23 Ekim 2017 Pazartesi
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    • Dünya Aşçılar Günü

    Mengen İlçemizde 21 Ekim Dünya Aşçılar Günü, Mengen Aşçılar Federasyonu’nun organizasyonu ile kutlandı. İlçedeki Dörtyol mevkiinde toplanan aşçılar, mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü yaptı.

    23 Ekim 2017 Pazartesi 10:07
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    Dünya Aşçılar Günü
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    HABER BÜLTENİ

    Yürüyüşe Mengen ile çevre il ve ilçelerdeki aşçılar ve Mengen Aşçılık Meslek Yüksel Okulu öğrencileri katıldı. Yürüyüş Mengen Kapalı Spor Salonu’nda sona erdi. Spor salonunda düzenlenen etkinliklerde Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu, mehteran takımı, Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Halk Müziği Korosu ve sanatçıları sahne aldı. Konuklara yemek ve çeşitli ikramlarda bulunuldu. Mengen Aşçılar Federasyonu Başkanı Aziz Melik Altundağ, “Dünya Aşçılar Günü'nü böyle bir organizasyonla kutlayan ilk federasyon olmaktan dolayı çok mutluyuz. Her zaman sponsor odaklı değil, aşçı odaklı bir federasyon olma çabası içinde bulunmanın mücadelesini verdik. Bu bakış açısı, bu anlayış, bu mücadele zor olanı tercih etmek anlamına geldiğini yaşayarak görüyoruz, ancak bu vizyondan dönmeye niyetinde değiliz. Tüm camiaya teşekkür eder. Aşçılar günlerini kutlarım.”

    Anahtar Kelimeler: Mengen, İlçemizde, 21, Ekim, Dünya

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