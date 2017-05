4 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Bolu’da bir polis memuru, kadın basın mensubuna yönelik ilginç ve bir o kadar da hoş olmayan davranışta bulundu. Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli olduğu öğrenilen polis memuru Olay Gündem Gazetesi’nde muhabir olarak görev yapan ve sarı basın kartı sahibi Gönül Olutürk’ün hem görev yapmasını engellenmiş hem de sarı basın kartına el konularak, karakola davet etmiştir. Hayırdır memur bey, sizlere gazetecilerin nasıl görev yaptığı hiç mi gösterilmedi. Veya basın mensuplarıyla birlikte nasıl görev yapıldığını hiç mi görmediniz. Sarı basın kartının ne olduğu da öğretilmedi mi. Bakın memur bey, önce bu sarı basın kartı çok öze bir karttır. Öyle herkesin sahip olduğu bir kartta değildir. Bu kart yıllarca görev yapan ve birçok denetimlerden geçtikten sonra, sabıkası temiz olan kişilere T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından veriliyor. Kartın üzerine bakarsan bu ibareyi göreceksin.

Gelelim bu olayların nasıl olduğuna ve nasıl başlandığına. Telsizden alkollü bir vatandaşın taşkınlık yaptığı ihbarı geçer. Bunun üzerine başta trafik ekibi olmak üzere bölgeye çok sayıda ekip sevk edilir. Gazetemizin muhabirlerinden Gönül Olutürk’te bu esnada olay yerinden geçer ve olayları görür görmez. Cep telefondan birkaç kare fotoğraf çektikten sonra olayı daha da geliştirmek amacıyla görüntü çekmeye başlar. Bu anda trafik ekiplerinde görev bir polis memuru, hanımefendi çekmeyin, olayı araştırıyoruz diyerek, talepte bulunur. Bu olaydan birkaç saniye sonra Asayiş Ekiplerinde görev yaptığı öğrenilen resmi kıyafetli polis memuru devreye girer; “Ne çekiyorsun. Kimden izin aldın. Sen kimsin. Hemen sil o görüntüleri. Çabuk ver cep telefonunu” demesini ardından gazeteci arkadaşımız Gönül Olutürk, kendisinin gazeteci olduğunu belirterek kendisinden istenen gazetecilik yaptığına dair belge olan sarı basın kartını kendisine verir. Kartını vermesine rağmen polis memuru kartı alıp arabanın içine koyar ve arkadaşımızın karakola gelmesini ister. Ya memur bey, madem arkadaşımızdan şüphelendin niye orada GBT sorgulaması yapıp sonuca ulaşmadın. Bir de ne öyle sarı basın kartını alıp ekip otosunun içerisine atmak ne demek. O karta iyi bak, kim vermiş o kartı. O kartın üzerinde ne yazıyor birde ona iyice baksaydın. Karşında simitçi yok senin. Simitçilerden özür dilerim. Yanlış anlaşılmasın ama bu kartlar T.C. Başbakanlığı tarafından veriliyor. 4 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününde, özgürlüğü kısıtlamak ta ne oluyor. Polis memuru bunlarla da yetinmiyor ve sürekli olarak sözlü tacizde bulunuyor. Bizler Bolu’da görev yapan polis memurlarının ne kadar güzel görev yaptıklarını ve icraatlarını her zaman sayfalarımızda en güzel şekilde değerlendirdik ve hep övdük, sizden bir şey istemiyoruz, ayrımcılık ta istemiyoruz. Ama görevinizi iyi yapın. Yapılan bu hareket hiç mi hiç yakışmadı. Bizler polisimizin askerimizin her seven ve hep yanında olan bir gazeteyiz. Bunu da bu güne kadar yaptığımız haberlerimizle de gösterdik.