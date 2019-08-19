Dünya bizden öğrendi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Cuma günü 14.26’da Gazeteniz Bolu Gündem’in internet sitesinde yer verdiğimiz haberde, “Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun eşiyle birlikte Abant’ta tatil yaptığı sırada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun trafik denetlemeleri sonrası konaklamak için Abant’ı tercih etmesi akıllarda soru işareti bıraktı” ifadesini kullanmıştık. Haberimiz dünya çapında ses getirdi. Birçok haber ajansı, gazete ve internet sitesi haberimizi kaynak göstererek ya da göstermeyerek yayınladı. T24, Medya Faresi, Milli Gazete, İstanbul Haber Ajansı ve ABD’nin önde gelen referans yayın kuruluşu İndependent haberin kaynağı olarak Bolu Gündem Gazetesini gösterdi. Uluslararası yayın yapan onlarca yerli ve yabancı internet sitesi haberimizi yayınlayarak yorumlarda bulundu.

Haberi gazetemizi kaynak göstererek yayınlayan kuruluşların önemlilerinden biriside Amerika Birleşik Devletlerinin önde gelen basın kuruluşlarından İndependent oldu. independentturkish.com haberimize atıfta bulunarak, “Bolu’da yerel haberler yapan bolugundem.com sitesi de ‘Tesadüfün bu kadarı’ başlığıyla hazırladığı haberde Yeni partinin ekim ayında kurulacağı iddiaları kamuoyunda konuşulmaya devam ederken tatile gelen Davutoğlu’nun Abant’ta bulunduğu sıralarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da Abant’ta çekilen fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması akıllarda soru işareti bıraktı” ifadelerine yer verildi.

İndependent, Türkçe sayfasında yayınlanan haberde, “Bolu Gündem’in haberinde ayrıca 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan’ın da geçen aylarda Abant’ta bir dizi görüşmeler yürüttüğü iddiası yer aldı” denildi.

INDEPENDENT’in haberi: https://www.independentturkish.com/node/62161/haber/davuto%C4%9Flu-ve-soylu%E2%80%99nun-ayn%C4%B1-%C3%A7at%C4%B1-alt%C4%B1nda-bulu%C5%9Ftu%C4%9Fu-iddia-edildi#.XVcMqcF_I-8.twitter