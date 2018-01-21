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21 Ocak 2018 Pazar
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    Bolu Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi ve İhlas Haber Ajansı Muhabiri Faruk Çidem, Sevgi Emine Yüksekkaya ile dünya evine girdi.

    21 Ocak 2018 Pazar 11:27
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    Dünya evine girdiler

    Haber: Semih Baykal

    Gazetemiz Haber müdürlüğü, Sayfa sekreterliği ve İnternet Editörlüğü görevlerini on yıl boyunca başarıyla yürüten daha sonra dünya genelinde faaliyet gösteren ve yurt genelinde yüzlerce muhabiriyle yerel, ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarına haber kaynağı olan İhlas Haber Ajansı (İHA)’nın Bolu Bölge Temsilcisi olarak görev yapan Faruk Çidem, Bolu Belediye Nikah Salonunda düzenlenen tören ile hayatını Sevgi Emine Yüksekkaya ile birleştirdi. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz2ın kıydığı nikah törenine İl genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, Türkiye Kamu Sen İl Başkanı Hüsnü Yaman, ilimizde görev yapan gazeteciler ve sevenleri katıldı. Bizde Olay Gündem gazetesi olarak genç çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. 

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Gazeteciler, Cemiyeti, Yönetim, Kurulu

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