Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu’ndan “Engel Olma Destek Ol” Projesi

Haber: C. Kutay Aykan

Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu (DİEEF) tarafından düzenlenen projeye Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerinde görev yapan öğretim görevlileri ve gönüllü öğrenciler katıldı. Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu Bolu İl Temsilcisi Didem Say tarafından engelli vatandaşlarımıza yardımcı olmak adına farkındalık oluşturmayı amaçlayan projede, yaklaşık 40 gönüllüye temel seviyede 40 saatlik işaret dili eğitimi verildi.

Verilen eğitimlerin yanında, sessiz tiyatro, şarkı söyleme gibi etkinliklerle de eğitim süreci eğlenceli bir hal aldı. Eğitimler sonrasında düşüncelerini belirten Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu İl Temsilcisi Didem Say, “Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu olarak üniversitemizin işaret diline ilgi duyan öğrencileriyle birlikte olduğumuz sosyal sorumluluk projesi kapsamında açmış olduğumuz kırk saatlik Türk işaret dili eğitimlerimizi tamamlamış olmanın mutluluğu içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

HERKESİN İŞARET DİLİ BİLMESİ GEREKİR

Bolu genelinde ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde birçok proje yapan Didem Say, “işitme Engelli vatandaşlarımız hayatımızın her alanında bizimle beraberler ve unutmayalım, Engelli bireylerin bizlerin desteğine ve saygısına her zaman ihtiyaçları vardır. Yine unutmayalım ki; hepimiz birer engelli adayıyız. Toplumda hepimiz iç içe yaşıyoruz. Bu nedenle Engelli vatandaşlarımıza yardımcı olmak için toplum olarak İşaret Dili öğrenmeli, öğretmeli ve farkındalık oluşturmalıyız. Çünkü İşitme Engelli Olmak bir eksiklik değil, İşaret Dili bilmemek bir eksikliktir. Herkesin İşaret Dili bilmesi gereklidir” dedi.

PROJELERDE SEN DE BİZE DESTEK OL

Öğrencilerin kendi alanlarında işitme engelliler ile karşılaştıklarında onlara destek olmaları konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu İl Temsilcisi Didem Say, tüm Bolu’yu bu projelere destek ve gönüllü olmaya davet etti.