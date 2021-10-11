Dünya kız çocukları günü kutlandı

Haber: Uğur Balaban

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nün de ilimizin kreş, ilkokul ve lise öğrencileri İzzet Baysal Caddesinde yürüyüş yaptı. Bolu Valiliği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşe çok sayıda öğrenci katıldı. Kreşe giden minik öğrenciler ellerinde balonlar ile cadde boyunca alkış tutarak yürüdüler. Lise öğrencileri ise “11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ KUTLU OLSUN” pankartı ile yürüyüş yaptılar.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NEDİR?

Dünya Kız Çocukları Günü her yıl 11 Ekim'de dünya çapında kutlanan bir gündür. 2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştır. Eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik konuları da Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gündeme taşınmaktadır.