Dünya Ormancılık Günüetkinliği düzenlenecek



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Bolu Valiliği işbirliği ile farkındalık yaratan etkinlik düzenlenecek. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Ağaç Bayramı olması dolayısıyla 21 Mart’a yetişmeyen etkinlik 24 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

FOTOĞRAF SERGİSİ:

Fotoğraf Sergisi Gezisi

24 Mart 2022, saat 17.45, 14 Burda AVM Paşaköyü Mahallesi D100 Karayolu.

FİLM GÖSTERİSİ:

“Orman Vatandır Çanakkale Ruhu”

24 Mart 2022, saat 18.15, 14 Burda AVM Paşaköyü Mahallesi D100 Karayolu

FİDAN DAĞITIM ETKİNLİĞİ:

Fidan Dağıtımı

1 Nisan 2022, saat 14.00, Valilik Önü Kardelen Meydanı

FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ

Açılış konuşmaları

Resim, Şiir, Kompozisyon dallarında ödül dağıtımı

Fidan Dikimi

Kapanış

1 Nisan 2022, saat 14.30, Gölköy Barajı Göleti