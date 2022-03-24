Dünya Ormancılık Günüetkinliği düzenlenecek

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Bolu Valiliği işbirliği ile 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Ağaç Bayramı etkinliği bugün ve yarın düzenlenecek.

Dünya Ormancılık Günüetkinliği düzenlenecek


Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Bolu Valiliği işbirliği ile farkındalık yaratan etkinlik düzenlenecek. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Ağaç Bayramı olması dolayısıyla 21 Mart’a yetişmeyen etkinlik 24 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

FOTOĞRAF SERGİSİ:

  • Fotoğraf Sergisi Gezisi

24 Mart 2022, saat 17.45, 14 Burda AVM Paşaköyü Mahallesi D100 Karayolu.

FİLM GÖSTERİSİ:

  • “Orman Vatandır Çanakkale Ruhu”

24 Mart 2022, saat 18.15, 14 Burda AVM Paşaköyü Mahallesi D100 Karayolu

FİDAN DAĞITIM ETKİNLİĞİ:

  • Fidan Dağıtımı

1 Nisan 2022, saat 14.00, Valilik Önü Kardelen Meydanı

FİDAN DİKİM ETKİNLİĞİ

  • Açılış konuşmaları
  • Resim, Şiir, Kompozisyon dallarında ödül dağıtımı
  • Fidan Dikimi
  • Kapanış

1 Nisan 2022, saat 14.30, Gölköy Barajı Göleti

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