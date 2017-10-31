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31 Ekim 2017 Salı
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    • Dünya Tasarruf Gününde SEDAŞ'tan Enerji Tasarrufu Çağrısı

    SEDAŞ aileleri, çocuklara enerji tasarruf bilinci aşılamak amaçlı düzenlediği yarışmaya davet etti.

    31 Ekim 2017 Salı 11:43
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    Dünya Tasarruf Gününde SEDAŞ'tan Enerji Tasarrufu Çağrısı

    HABER: Aysun Beykoz

    31 Ekim ‘Dünya Tasarruf Günü’ nedeniyle SEDAŞ Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. enerji tüketiminde tasarrufa dikkat edilmesi, elde edilmesi hiç de kolay olmayan enerjinin israf edilmemesi çağrısında bulundu. SEDAŞ aileleri, çocuklara enerji tasarruf bilinci aşılamak amaçlı düzenlediği yarışmaya davet etti.

    Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de yaklaşık3,4 milyon nüfusa, 45, ilçe, 766 köy ve 1344 mahallede 1700 çalışanı ile elektrik dağıtım hizmeti veren SEDAŞ, 1924 yılından bu yana ‘Dünya Tasarruf Günü’ olarak kutlanan 31 Ekim tasarruf günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamada, hayatın her anında, yaşadığımız her yerde enerjiye ihtiyaç duyduğumuz ve günümüzde neredeyse hava ve su kadar önemli olan  elektrikenerjisinin olmazsa olmazımız haline dönüştüğüne ve enerjide sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için tasarrufun çok önemli olduğu belirtildi.

    DÜNYA KAYNAKLARINI HIZLA TÜKETMEYELİM

    Ayrıca enerji alanında da dünya kaynaklarının kullanılması nedeniyle sürdürülebilirliğin dikkate alınması gerektiği belirtilerek, “Enerjide sürdürülebilirlik üç ana ilkeye dayanıyor, birincisi,  enerjinin etkin kullanımı ve enerji tasarrufu, ikincisi,  özellikle son dönemde ülkemizde de önemle ele alınan yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının arttırılması, üçüncüsü ise yeni enerji teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması. Sadece evimizde kullandığımız elektrikli eşyalarımızı göz önünde bulundursak dahi enerji tasarrufu yöntemleri izlendiğinde ciddi oranda enerji tasarrufu sağlayabiliriz. Enerjide üretimi yaparken verimli, tüketimde ise tasarruflu olmaya her zaman özen gösterilmesi gerekir. Elektrik israfı ile sadece ekonomik kayıp yaşamıyoruzaynı zamanda gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı dünya kaynaklarını da hızla tüketiyoruz. Dünyanın doğal kaynakları ‘Dünya Kadar’ değil. Yaşadığımız çağda hayatın her alanında elektriğe gereksinim duyuyoruz. Elektrik, yaşam kalitesi demektir. SEDAŞ  olarak, ‘Yaşam kalitenizi artırmak için elektriği daha tasarruflu kullanın’ diyoruz" denildi.

    SEDAŞ’TAN VERİMLİ ENERJİ İÇİN AİLELERE ÖDÜLLÜ YARIŞMA

    SEDAŞ 31 Ekim tasarruf günü nedeniyle,tüm elektrik kullanıcılarını, enerji verimliliğine özendirmek amaçlı düzenlediği ve web sayfasından başvurularını aldığı “Enerjimi verimli kullanıyor, kazanıyorum. Ülkeme de kazandırıyorum" isimli yarışmasına katılmaya davet etti.

    https://www.sedas.com/tr-tr/enerjitasarrufu/Pages/default.aspx sayfasında başvuru ve değerlendirme bilgilerine yer verildi. SEDAŞ sosyal sorumluluğu kapsamında çocuklara enerji tasarruf bilinci aşılamak amaçlı düzenlediği bu yarışmada 10 Aileye “elektrik ödülü” verecek.

    Anahtar Kelimeler: SEDAŞ, Aileleri, çocuklara, Enerji, Tasarruf

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