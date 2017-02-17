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17 Şubat 2017 Cuma
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    • Dünyaca ünlü pastacı Narven’in konuğu oldu

    Kralların pastacısı olarak bilinen, dünyaca ünlü pasta ve çikolata ustası Kemal Özcan, yeni lezzetleriyle Narven Pastanesi’nin özel konuğu oldu.

    17 Şubat 2017 Cuma 12:03
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    Dünyaca ünlü pastacı Narven’in konuğu oldu

     

    Haber: BMA

    Narven, 22 yaşında Türkiye’nin en iyi pastacısı seçilen ve dünyaca ünlü birçok otelde pasta şefi olarak çalışan, Bolu’lu Kemal Özcan’ın ürünleri ile birbirinden farklı onlarca pasta ve çikolata ürününün yer aldığı pastane bölümünde kalite çıtasını bir kat daha yükseltti.

     

    Katar Emiri’nin kızının düğün pastasını yapmasının ardından Kral’ın özel uçuşlarında pasta ve ekmeklerini üretmesinin yanı sıra Katar Havayolları için özel çikolatalar yapan Özcan “Kralların Pastacısı” olarak tanınıyor. Özcan ayrıca, Time-Out Doha dergisi tarafından en iyi cup-cake, en iyi brunch-desert buffet, en iyi gurme pastane dallarında da birinciliğe layık görüldü.

     

    Geçtiğimiz günlerde Narven Termal Kasaba’ya gelen ünlü pasta ustası, Narven’in mutfağındaki aşçılarla bir araya gelerek bir workshop gerçekleştirdi. Kendi ürün ve tasarımlarını Narven’in yetenekli aşçılarıyla paylaşan Özcan, yeni tarif ve lezzetleriyle Narven Pastanesi’ne renk kattı.

     

    Narven’in aşçılarının çok yetenekli olduğunu belirten Özcan, mutfakta kullanılan her türlü gıdanın taze, doğal ve yerel olmasının kendisinin mutlu ettiğini söyleyerek, “Gözlemlediğim kadarıyla Narven’in mutfağı çok özel. Aşçı ustalarımız en taze ve doğal ürünleri kullanarak gayet hijyenik bir şekilde sunum yapıyorlar. Biz de pasta ve çikolata tariflerimizle Narven Pastanesi’ne yeni lezzetler katmaktan mutlu olduk” dedi.

     

    Gururlandım

    Narven’e hayran kalan Kemal Özcan, “Narven Termal Kasaba, memleketim Bolu’ya değer katan çok önemli bir tesis. Yakın zamanda Narven’in de dünyada konuşulacak, değerli bir marka olacağından eminim. Memleketime yapılan bu büyük yatırımla gururlandım” ifadelerini kullandı.

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