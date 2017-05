Haber: Esra Öztürk

Günümüzde 28 ülke ve 5812 restoranı ile uluslararası deneyimi sayesinde 1996 yılından beri Türk tüketicisine hizmet veren Little Caesars Pizza’nın Bolu Şubesi hizmete açıldı.

Türkiye’nin ilk ve tek nefis kenar pizzasını üreten Little Caesars, her tür beğeniye hitap edebilecek çeşitlilikte olan pizzaları ile artık Bolu halkının da damak tadına hitap edecek. Geçtiğimiz gün yapılan açılışa yediden yetmişe birçok vatandaş katılırken, misafirlere ikram edilen lezzetli pizzalar büyük beğeni topladı. Yüksek kalitede ürünü rakiplerinden daha ekonomik şartlarda ve yüzde yüz müşteri memnuniyetini hedef alan servis anlayışıyla sunan Little Caesars Pizza Bolu Şubesi Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Erensoy Apartmanı No:34/C’de müşterilerini bekliyor.