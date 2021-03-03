Dünyanın dört bir yanından katılıyorlar

Haber: Ceylan Beykoz

Ekinciler Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Esmehan Öztürk; bu projede asıl amaçlarının öğrencilerin pandemi sürecinin olumsuz etkilerinden uzaklaştırarak öğrencilerin aktif olmasını sağlamak ve İngilizceyi gerçek yaşam koşullarında kullanabilmeleri için bir ortam hazırlamak olduğunu söylerken bu proje sayesinde öğrencilerde kültürel farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Sofular İlkokulu İngilizce Öğretmeni Firdevs Yüksel Çetin, proje sayesinde salgın döneminde öğrencilerin evde verimli ve aktif şekilde vakit geçirdiklerini, İngilizceyi severek kullandıklarını, günümüz teknolojisine ayak uydurduklarını belirtti. Çetin, farklı ülkelerden insanlar tanımanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

Öğretmenler ayrıca, Ayrıca bu projede yer alan öğretmen ve öğrenciler projenin kültürleri tanımada yaşam şekillerini anlamada çok büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyorlar. Projede yer alan yabancı öğretmen ve öğrencilerle bizim öğrencilerimizin iletişime geçmesi öğrencilerimiz açısından unutulmaz bir deneyim olduğunu da belirttiler. Böyle projeler yapmaya ve öğrencilerimizin ufkunu açmaya devam edeceğiz dediler.

Ekinciler İlk ve Ortaokulu Müdürü Burcu Çaylı, “Okulumuzun uluslararası bir projede kurucu ortak olarak yer almasından dolayı memnunuz. Öğrencilerimizin İngilizceyi kullanmaları ve farklı uluslardan arkadaş edinmeleri bizi daha da mutlu etti. Proje de yer alan tüm öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.