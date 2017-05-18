Haber: Kasım ŞAHİN

Narkotim Şubesi kurulduğu günden bu yana uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına göz açtırmıyor. TEM’de yapılan uygulamada durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada arka koltuklara gizlenmiş olan 300 gram ağırlığındaki piyasa değeri 500 bin TL’lik metanfetamin maddesi yakalanırken, 2 şahsın üzerinden de 7 adet de uyuşturucu hap bulundu.

Bonzaiden sonra ülkemizde uyuşturucu kullanıcılarının ilgi gösterdiği kimyasal karışımla metanfetamin ile 7 adet uyuşturucu hapı İstanbul iline götürüp satmak isteyen iki kişi ifadesi alınmak üzere Narkotim Şubesine götürüldü. 2 uyuşturucu zanlısı öğle doğru Savcılığa sevk edilecek.