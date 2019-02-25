“Dünyanın sessiz kaldığı Hocalı’yı unutmayacağız”

Haber: Gönül Olutürk

Ülkü Ocakları Bolu İl Başkanı İsmail Akgül, yayımladığı mesaj ile 27 yıl önce Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan Hocalı Katliamında hayatını kaybedenleri andı. Ülkü Ocakları İl Başkanı Akgül mesajında şu ifadelere yer verdi: “Dünyanın görmezden geldiği Hocalı Katliamının seneyi devriyesindeyiz. 27 sene önce bugün Azerbaycan resmi kaynaklarına göre,1992 yılında Ermeni güçleri 25 Şubatı 26 Şubat'a bağlayan gece Hocalı kasabasının giriş ve çıkışını kapadılar.83 çocuk,206 kadın ve 70'den fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 soydaşımız vahşice öldürüldü, toplam 487 kişi ağır yaralandı. Sekiz aile tamamen yok oldu,487 kişi sakat kaldı ve 1275 kişi esir alındı. Esir alınanlardan 68'i kadın ve 28'i çocuk toplam 150 kişinin ise hala akibeti belli değildir. Dünyanın birçok ülkesinin asılsız iddialarla Türkiye'yi suçladığı, meclislerinden geçirdiği sözde ermeni soykırımı tezlerinin yalanlandığı yerdir Hocalı!

İnsanlık tarihinin gördüğü en acımasız katliamlardan birinin dünyanın gözü önünde yapıldığı yerdir Hocalı! Masum insanların katledildiği, hamile kadınların karınlarının yarılıp çocuklarının çıkarıldığı, çocukların derilerinin yüzüldüğü, yaşlıların kurşuna dizildiği... Candır Hocalı, oluk oluk kandır!

Soykırımın 27.senesinde rahmeti rahmana kavuşan soydaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Dünyanın unuttuğu ve sessiz kaldığı Hocalı’yı unutmayacağız, Unutturmayacağız! 2 Devlet Tek Millet Can Azerbaycan’a selam olsun! Allah Türk’ü Korusun ve Yüceltsin.”