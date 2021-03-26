DÜNYAYI HAYALLER GÜZELLEŞTİRİR !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Canınız sıkıldığında kendinizi iyi hissetmek için ne yaparsınız desem cevabınız ne olur? Sizi bilmem ama benim bu soruya cevabım Hayal kurmak olur. Mesela “şu anda güneşli bir havada üstü açık kırmızı bir Ferrari deyim. Aracın süratinden oluşan rüzgâr arka koltukta oturan bir birinden güzel kızların saçlarını dalgalandırıyor ve sıcak havada bize eşlik ediyor.” Desem tabloyu gözünüzün önüne getirebildiniz mi? şimdi ne oldu nereye gidiyorsun ve o anlattığın kızlar kim? Demeyin. bu sadece hayallerimden bir tanesi. Bunları niye anlattığımı anlamadınız değil mi?

Hemen açıklıyorum. Bu yazıyı yazmak için bilgisayarın başına geçtiğimde yan taraftaki pencereden dışarı baktım. Hava puslu soğuk ve kar yağıyordu yani sıkıcı bir hava vardı. Bunu gürünce gözlerimi kapattım. Yukarıdaki anlattığım tabloyu gözümün önüne getirdim ve kendimi daha iyi hissettim. Galiba hayatta yaptığım en iyi şeylerden biri hayal kurmak ve hayalleri gerçekleştirmektir.

Şimdi size bir soru benim yaptığım gibi sıkıcı ortamlarda kendinizi iyi hissetmek için hayal kurar mısınız? Örneğin şu anda bir hayal kurun ve hayalinizi bana gönderin desem. Eminim çoğu kişinin cevabı “Cebimizde para yok ne hayalinden bahsediyorsun olur” Hayal kurmak için paraya gerek yok ki ancak maalesef günümüzde çoğu insan böyle düşünüyor. Tamam, yaşam şartları çok yoğun ve hızlı yaşamamızı istiyor ama ne olur kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız bu koşturmaca içinde hayal kurmayı ihmal etmeyin

Hayal kurmak insanı motive eder, hayalleri olan insan her ne iş yapıyorsa yapsın daha iyi yapar. İnsanlara ve dünyaya daha faydalı olur. İncelediğinizde tüm mucitler yani bir şeyler icat edenlerin hayal ettikleri için bir şeyler icat ettiklerini görürsünüz mesela telefonu icat eden Graham bell hayal etmeseydi şimdi telefon diye bir şey olur muydu? Tabi ki hayır.

Hayal etmek bu kadar önemliyken birde günümüzde hayal kuranları küçük gören insanlar hatta onlara deli diyen insanlar vardır. Bu insanlar sen o hayali kuruyorsun ama olmaz. Sen o hayali kuruyorsun ancak yapamazsın diyerek kendi olumsuz düşüncelerini hayal kuran kişilere bulaştırırlar ve adeta hayallerin yıkılmasına neden olurlar. Aslında bir anlamda bizim ülkemizde niye yeni bir şeyler icat edip üretemediğimizin sebebi de bu kişilerdir.

Tabi hayaller standart insanlar için önemlidir ancak özel gereksinimi olan bireyler için çok daha fazla önem taşır. Çoğunlukla özel gereksinimli bireylerin hayallerinin olabileceği akıllara bile gelmez. Hayallerini anlatınca gülüp onlarla dalga geçilir hatta “sen engellisin bunu yapamazsın diye hayallere engel koymak istenir.” Zaten bence bize engelli deniliyorsa bu şekilde beynine engel koyan insanlar yüzündendir

Evet, görünüşümüz, hareketlerimiz ve düşüncelerimiz sizden farklı olabilir. Ancak bizlerde insanız bizlerde hayal kurabilir ve o hayale ulaşmak için çabalayabiliriz. Bu yüzden buradan engellenen bireylerin ailelerine ve arkadaşlarına seslenmek istiyorum “ne olur engellenen bireylerin hayallerine ve düşüncelerine engel koymaya kalkmayın. Sen yapamazsın yerine birazcık destekleyerek biz yaparız şeklinde yaklaşın her fırsatta bir şeyler öğretmeye ve öğrenmeye çalışın.

Bakın arkadaşlar biliyorum günümüz şartlarında hayal kurmak o hayali gerçekleştirmek için çabalamak son derece zor bir iş ancak unutmamalıyız dünyayı ve hayatı güzel yapan hayallerdir. Eğer bu mantıkla bu açıdan bakmayı başara bilirsek hayallerden vazgeçmeyip insanları hayalleri doğrultusunda yönlendirirsek beyinlerdeki görünmez engelleri kaldırırız ve daha özgür daha mutlu insanların olduğu bir ülkede yaşarız…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolçi’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…