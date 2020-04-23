Dur durak yok 

Haber: Erdal Tanrıverdi

Konuya ilişkin bir açıklama yapan AK Parti Göynük İlçe Başkanı Mehmet Demiröz yaptığı açıklamada, “Liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde İl Başkanımız Nurettin Doğanay, Milletvekillerimiz Fehmi Küpçü, Arzu Aydın İl genel meclis başkanımız Yaşar Yüceer il genel meclis üyemiz Mehmet Özkan ve ilçe Kaymakamımız Eyüp Güngör’ün emekleri sayesinde ilçemize ayrılan Köydes ödeneği sayesinde köylerimize yapılacak olan 1.kat stabilize satıh kaplama asfalt köy yollarımızın yapımına başlandı. Aksaklar-Kabalar, Sünnet gölü ve sünnet merkez Mah. Alan Köyü Okcular Mah yolu, Sarılar Atyaylası-Tekirler Aksaklar, Çamlıca Köyü Mah. Karacalar-Narzanlar BSK yıpranma payı kaplama çalışmaları ilçemize hayırlı olmasını diler emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.