Dur ihtarına uymadı dereye uçtu

‘Dur’ ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobilin, polis otosuna çarparak köprüden düşmesi sonucu biri polis 4 kişi yaralandı. Polis kontrolünden kaçan sürücünün kaçma sebebi ise şaşkınlık yarattı.

Dur ihtarına uymadı dereye uçtu

HABER:Aysun Beykoz

Bolu'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobilin, polis otosuna çarparak köprüden düşmesi sonucu biri polis 4 kişi yaralandı. Anadolu Otoyolu Bolu-Doğu kavşağında gece saatlerinde trafik uygulaması yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 34 UF 2593 plakalı otomobilin sürücüsü Emin K. kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin yaklaşık 15 kilometre takip ettiği otomobil, Bolu-Gökçesu yolu üzerinde Çatakören Köyü mevkisinde önünü kesmeye çalışan ekip otosuna çarparak köprüden düştü. Kazada, ekip otosunda bulunan ve ismi öğrenilemeyen polis memuru ile otomobil sürücüsü ve yanındaki U.K. ile Ü.E. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünü, aracının muayenesi ve sigortası olmadığı için trafik uygulamasından kaçtığı öğrenildi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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